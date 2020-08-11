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Лавров оценил ситуацию с российскими журналистами в Белоруссии 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Лавров оценил ситуацию с задержанными журналистами
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться от Минска скорейшего урегулирования ситуации с задержанием в Белоруссии российских журналистов.
Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Необходимо нынешнюю ситуацию решать, исходя прежде всего из гуманных соображений. Будем добиваться сегодня в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации», — сказал Лавров.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас призвал белорусские власти немедленно освободить задержанных ранее в Белоруссии демонстрантов и журналистов.
Также Лавров сообщил, что ещё обсудит в ходе рабочего завтрака с Маасом задержание российских журналистов в Белоруссии.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Германия , Минск , Москва
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