Лавров оценил ситуацию с задержанными журналистами

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Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Необходимо нынешнюю ситуацию решать, исходя прежде всего из гуманных соображений. Будем добиваться сегодня в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации», — сказал Лавров.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас призвал белорусские власти немедленно освободить задержанных ранее в Белоруссии демонстрантов и журналистов.

Также Лавров сообщил, что ещё обсудит в ходе рабочего завтрака с Маасом задержание российских журналистов в Белоруссии.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.