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В правительстве появилась комиссия по русскому языку 

РИА Новости 1 час назад
В правительстве появилась комиссия по русскому языку
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по русском языку, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по русскому языку", — указано в документе.

Согласно постановлению, правительственную комиссию по русскому языку возглавит министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Состав комиссии утверждается правительством Российской Федерации. Председателем комиссии является министр просвещения Российской Федерации", — говорится в документе.

Также этим постановлением было утверждено соответствующее положение о правительственной комиссии по русскому языку.

"Комиссия в целях решения возложенных на нее задач: а) разрабатывает требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации; б) разрабатывает порядок проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", — говорится в документе.

"Основными задачами комиссии являются: а) анализ действующих норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации и правил русской орфографии и пунктуации, а также их совершенствование", — говорится в тексте документа.
Также среди задач комиссии — обеспечение согласованных действий органов власти в реализации единой государственной политики в сфере сохранения, развития и защиты русского языка, повышение уровня подготовки специалистов, деятельность которых связана с профессиональным использованием русского языка.
Мишустин на минувшей неделе объявил о создании правительственной комиссии по русскому языку. Он уточнил, что комиссия займется прежде всего разработкой концепции государственной языковой политики и формированием единых требований к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка. Также премьер считает необходимым провести экспертизу русской орфографии и пунктуации. Он также отметил, что важной частью работы комиссии будет вопрос повышения уровня подготовки специалистов — в первую очередь тех, чья деятельность связана с использованием русского языка.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Сергей Кравцов , Правительство РФ
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