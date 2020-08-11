Литва покажет Лукашенко «кузькину мать» 

Новость дня: Светлана Тихановская прибыла в Литву . Об этом утром сообщил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

Видимо, это и есть то самое неозвученное решение, о котором, как передавали телеграмм-каналы, «политик поневоле» вчера сообщила, когда прибыла в ЦИК Белоруссии подавать жалобу на итоги голосования. Так и сказала — «приняла решение», а какое — не пояснила. И на некоторое время исчезла. Теперь все понятно.

Литва много лет является оплотом белорусской оппозиции и не скрывает этого, десятилетия поддерживая противников Батьки. Некоторые бегут в литовскую столицу от Лукашенко, дают тут пресс-конференции, призывая к свержению «последнего диктатора Европы».

Председатель распущенного Верховного Совета Белоруссии 13-го созыва Семен Шарецкий 21 июля 1999 года был назначен депутатами-оппозиционерами и. о. президента, но тут же скрылся — уехал в Вильнюс , где ему предоставили жилье и государственную охрану. Активно критиковал Батьку, объединяя вокруг себя белорусскую оппозицию, но в 2001 году неожиданно уехал в США , где живет и поныне, пишет книжки и читает лекции.

В 2004 году из Минска в Вильнюс перебрался Европейский гуманитарный университет, закрытый белорусскими властями. Действует до сих пор.

В 2011 году в Вильнюсе открыт «Дом единой Беларуси» — так назвали свое представительство оппозиционеры, называющие себя «белорусскими демократическими силами». Они поставили цель — объединить белорусских демократов, находящихся в эмиграции после разгона протеста 19 декабря 2010 года в Минске — тогда оппозиция тоже протестовала против победы Лукашенко и пыталась громить центр. Литовские СМИ назвали «Дом единой Беларуси» альтернативным посольством Белоруссии. Кстати, привычное название страны — «Белоруссия» — очень не нравится оппозиционерам, они требуют именовать страну только так — «Беларусь».

Открывал «Дом единой Беларуси» известный антироссийски настроенный политик, консерватор Аудронюс Ажубалис , занимавший тогда пост министра иностранных дел Литвы. Будучи главой литовской дипломатии, он высказывался совсем недипломатично. Назвал ситуацию в Белоруссии печальной и поставил перед гражданами соседней страны и, видимо, перед собой, цель, заявив: в один из дней белорусские демократы «смогут вернуться в свою страну для установления демократии, процветания и свободы».

А нынешний министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вчера, 10 августа публично тревожился: сообщил, что не может связаться со Светланой Тихановской и опасается за ее безопасность.

«Несколько часов я пытался с нею связаться, но неизвестно место ее нахождения после того, как она побывала в избирательной комиссии, чтобы вручить протест относительно подсчета голосов. Адвокат оттуда вышел, но не ясно, где она, не знает этого и штаб», — говорил Линкявичюс агентству BNS. Потом она вышла на связь…

Зато Тихановская, вероятно, усилит государственную европейскую оппозицию Батьке. Формально, возможно, возглавит, и очень кстати тут ее хороший английский — она же учитель английского языка. Значит, будет выступать в самых разных западных аудиториях. И, очевидно, вскоре — в США.

Впрочем, и без нее Литва и Польша, а теперь, как выясняется, и Украина активно интриговали против минского режима. Идет борьба за белорусов с участием видимых и невидимых сил, «пешек» и «королей».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции в ответ на действия белорусских властей. «Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы», — сказал глава республики в интервью порталу delfi.lt. То есть разгон 2010 года — игрушки по сравнению с нынешними событиями. Но и акции оппозиции не сравнить. Уже и коктейли Молотова появились… «Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы», — сказал Науседа, имея в виду лишь действия властей Белоруссии.

Ранее он неоднократно призвал к компромиссу с Минском, налаживанию сотрудничества, исключая лишь крайне негативное отношение к Белорусской АЭС, построенной в 50 км от Вильнюса у города Островца. По вопросу о станции у Вильнюса компромиссов нет. Но в целом Науседа пытался «приручить» Батьку , как поступала и прежний президент Литвы Даля Грибаускайте , звавшая Александра Лукашенко в гости до событий 2010 года в Минске.

Науседа заявил: «Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров».

О санкциях против властей Белоруссии попросили и оппозиционеры, собравшиеся в Вильнюсе.

«Сегодня мы проснулись в новой стране. Лукашенко по-прежнему сохранил за собой власть, но вместе с этим страна уже изменилась. Беларусь пробудилась и больше не хочет спать», — заявила на пресс-конференции в Сейме Литвы руководитель белорусского центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач.

Представители оппозиции обратились к политикам, дипломатам стран Европы и США с просьбой ввести против представителей белорусской власти персональные санкции, а против государственных предприятий — экономические.

Бывший посол Литвы в США, депутат Сейма, консерватор Жигимантас Павиленис призвал западных дипломатов: «Я хочу попросить, чтобы вы передали своим коллегам в Минске: пусть дипломаты выходят из посольств и встают рядом с людьми».

Главы МИД Литвы, Польши и Украины выступили с совместным заявлением. «Будучи министрами иностранных дел государств Люблинского треугольника мы крайне озабочены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти не применять силу, отпустить всех задержанных вчера лиц», — требуют они.

Министры призвали власти и общество Белоруссии к диалогу и выразили готовность «предоставить любую помощь в качестве посредников в таком диалоге».

Тут вспомнилось: Януковичу европейские лидеры тоже предлагали компромиссы и диалог и даже подписали соответствующие документы. И почти сразу ему пришлось бежать…