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Лукашенко нарывается на снисходительность. 

BFM.RU 8 часов назад
Лукашенко нарывается на снисходительность
Фото: Andrej Cukic/ЕРА
После оглашения результатов голосования на президентских выборах в Белоруссии первым его с победой поздравил глава КНР Си Цзиньпин, затем Владимир Путин. Также среди первых поздравления прислали главы Казахстана, Азербайджана и Армении, притом что Никол Пашинян сам пришел к власти фактически в результате «цветной революции».
В свою очередь Евросоюз раскритиковал то, как прошли выборы, и призвал Александра Лукашенко пересчитать результаты. Польша после прошедших в Минске столкновений протестующих и полиции выступила с инициативой созвать экстренный саммит ЕС.
Комментарий Георгий Бовта:

Первую реакцию Евросоюза на разгон послевыборных демонстраций в Белоруссии можно назвать сдержанной. Помимо призыва ряда членов пересчитать голоса, официальную позицию Брюсселя можно выразить примерно так: реакция Евросоюза будет зависеть от дальнейших действий белорусских властей. Проще говоря, если Лукашенко быстро подавит протесты «малой кровью», то ему за это почти ничего не будет.

Пока непохоже, чтобы ЕС был готов согласиться с Польшей и созвать экстренный саммит по поводу ситуации в республике. Об официальном признании результатов выборов со стороны ЕС речи, конечно, не идет. Но, во-первых, Лукашенко на это наплевать, во-вторых, ему не впервой. В крайнем случае, когда и если первые послевыборные страсти улягутся, Минск может пойти на освобождение каких-то задержанных, и это может стать предметом торга с объединенной Европой. Слово «санкции» применительно к Белоруссии звучит, однако почему-то кажется, что они не будут слишком жесткими.

Причин тому несколько. Главная в том, что Лукашенко для Европы — это в определенной мере «анти-Путин». И скандальная история с задержанными в Белорусии «вагнеровцами» лишь укрепила этот его имидж в Европе. Он до сих пор вполне успешно сопротивлялся «углубленной интеграции» с Россией, что в головах европейских политиков упрощенно и враждебно воспринимается как попытка «очередной аннексии со стороны России». Политика Лукашенко в энергетической сфере также вполне укладывается в популярную в определенных кругах на Западе концепцию «снижения энергетической зависимости от Москвы». Для той же Польши Белоруссия может стать в перспективе получателем поставляемого через нее газа и нефти.

Кроме того, в Европе просто не видят, на кого им, собственно, делать ставку в Белоруссии. Организованной оппозиции, по сути, нет. Заявившая о себе как о «победителе» выборов Светлана Тихановская является случайным человеком в политике, ее из европейских политиков никто не знает, чтобы протежировать. Она уже отказалась участвовать в массовых протестах, которые, таким образом, остаются полностью обезглавленными. Наконец, разрыв в официальных результатах между Лукашенко и Тихановской слишком велик, чтобы кто-то в Европе мог всерьез рассчитывать на то, что «батька» в ситуации, когда лояльные ему полностью силовики пока справляются с подавлением стихийных и никак не организованных протестов, уступит власть случайной домохозяйке.

Если бы, чисто теоретически, кто-то в ЕС сделал бы отчаянную ставку на «снос режима» в Белоруссии и воцарение там неизбежного хаоса, то даже такие люди не могут не понимать, что в Москве вряд ли будут безучастно смотреть на реализацию такого сценария. И в результате вместо одной сильно «проблемной Украины» ЕС получит под боком не менее «проблемную Белоруссию». И тут не хватит никаких «нормандских форматов», а Меркель с Макроном не смогут разорваться на части, пытаясь урезонить Россию еще на одном фронте.

Примечательно также, сколь мягкой была реакция «прозападного» президента Украины Зеленского. Он в первый день Лукашенко хоть с победой и не поздравил, однако фактически осудил уличные протесты, призвав власть и оппозицию к диалогу. Слов осуждения действий официальных властей со стороны Зеленского не прозвучало.

Первой реакций США на бурные событий в Белоруссии в ночь на понедельник было молчание. Но более символично другое событие: 9 августа в Клайпеду прибыл танкер с американской нефтью сорта «Белый орел» для Белоруссии. Эта смесь трех сортов специально разработана для европейских и белорусских НПЗ, ориентированных на российский Urals. Так что Белоруссии и США отведена важная роль в противодействии России на энергетическом рынке.

Москва теоретически могла бы воспользоваться политической слабостью Лукашенко, чтобы сделать его более сговорчивым в вопросах интеграции. Однако пока он ловко ускользал от наших интеграционных объятий. Более того, шантажируя нас своим сближением с Западом, а теперь — косвенно — и страшной угрозой «цветной революции», он сделал Москву отчасти заложником своей политики. Когда даже на жесткие задержания в том числе провластных российских журналистов Москва предпочитает действовать уговорами вместо того, чтобы применить обычный в таких случаях набор более действенных методов вразумления — от дипломатических нот до экономических и персональных санкций.

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Политика , В мире , Европа , СНГ , Статьи , Светлана Тихановская , Си Цзиньпин , Никол Пашинян , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Азербайджан , Армения , Брюссель , Китай , Минск , Польша
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