Лукашенко нарывается на снисходительность. 

Кроме того, в Европе просто не видят, на кого им, собственно, делать ставку в Белоруссии. Организованной оппозиции, по сути, нет. Заявившая о себе как о «победителе» выборов Светлана Тихановская является случайным человеком в политике, ее из европейских политиков никто не знает, чтобы протежировать. Она уже отказалась участвовать в массовых протестах, которые, таким образом, остаются полностью обезглавленными. Наконец, разрыв в официальных результатах между Лукашенко и Тихановской слишком велик, чтобы кто-то в Европе мог всерьез рассчитывать на то, что «батька» в ситуации, когда лояльные ему полностью силовики пока справляются с подавлением стихийных и никак не организованных протестов, уступит власть случайной домохозяйке.