Захарова вспомнила пословицу в разговоре о Лукашенко

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Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

Вчера Захарова приняла учатие в YouTube-шоу «Соловьев Live». В ходе него ведущий Владимир Соловьев обвинил Лукашенко в том, что тот грубил России перед выборами, в частности, задержал 33 ее граждан, не освободил их после выборов и задержал еще и российских журналистов.

«Моя бабушка говорила: "Сама себя раба бьет, что нечисто жнет". Мне кажется, эта пословица подходит к данной ситуации», — заявила на это официальная представительница МИД.

Она отказалась оценивать происходящие в Белоруссии события как-то иначе, предоставив это экспертам — политологам и историкам.