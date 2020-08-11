Захарова вспомнила пословицу в разговоре о Лукашенко

Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко перед выборами и после них можно описать пословицей «Сама себя раба бьет, что нечисто жнет». Об этом, как сообщает ТАСС, заявила официальная представительница Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.
Вчера Захарова приняла учатие в YouTube-шоу «Соловьев Live». В ходе него ведущий Владимир Соловьев обвинил Лукашенко в том, что тот грубил России перед выборами, в частности, задержал 33 ее граждан, не освободил их после выборов и задержал еще и российских журналистов.
«Моя бабушка говорила: "Сама себя раба бьет, что нечисто жнет". Мне кажется, эта пословица подходит к данной ситуации», — заявила на это официальная представительница МИД.
Она отказалась оценивать происходящие в Белоруссии события как-то иначе, предоставив это экспертам — политологам и историкам.