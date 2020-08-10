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В Совфеде прокомментировали высылку российских дипломатов из Словакии 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
В Совфеде высказались о высылке дипломатов из Словакии
Фото: Pixabay
В западных СМИ появилась информация о том, что Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.
Решение Словакии о высылке российских дипломатов охладит отношения между двумя странами. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Конечно, это охладит наши отношения, пусть и на какое-то время», — сказал он.

При этом Джабаров выразил надежду, что сильно отношения между Россией и Словакией эта ситуация не испортит. В разговоре с РИА Новости сенатор также отметил, что «горячие головы» из Словакии должно остудить заявление российского МИДа о зеркальном ответе.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Действия дипломатов якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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Политика , Владимир Джабаров , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , Словакия
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