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Захарова рассказала о дальнейшей судьбе журналиста Пегова и его коллег 

Lenta.ru 26 минут назад
Захарова рассказала о судьбе Пегова и его коллег
Фото: РИА Новости
Российский журналист Семен Пегов и его коллеги Дмитрий Ласенко и Антон Старков, освобожденные в Белоруссии, будут доставлены в посольство России в Минске. Затем будет решаться вопрос об их отправке в Смоленск, заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В эти минуты забирают трех наших журналистов из места, где их содержали, и везут в наше посольство. Там они передохнут», — сказала Захарова.

Она также отметила, что вызывает вопрос, почему российским корреспондентам вовремя не предоставили аккредитацию для освещения выборов в Белоруссии.
Пегов был жестко задержан на акции протеста в Минске против результатов выборов президента Белоруссии. Он был помещен в Центр изоляции правонарушителей. Были ли ему предъявлены какие-либо обвинения, пока неизвестно.
Вместе с ним задержали и избили журналистов Daily Storm Дмитрий Ласенко и Антон Старков, а также спецкорра «Медузы» Максима Солопова. Сообщалось, что Солопов был очень сильно избит. Связи с ним нет уже несколько часов.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Ласенко , Максим Солопов , Мария Захарова , Семен Пегов , Антон Старков , МИД , Минск , Смоленск
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