Захарова рассказала о судьбе Пегова и его коллег

«В эти минуты забирают трех наших журналистов из места, где их содержали, и везут в наше посольство. Там они передохнут», — сказала Захарова.

Она также отметила, что вызывает вопрос, почему российским корреспондентам вовремя не предоставили аккредитацию для освещения выборов в Белоруссии.

Пегов был жестко задержан на акции протеста в Минске против результатов выборов президента Белоруссии. Он был помещен в Центр изоляции правонарушителей. Были ли ему предъявлены какие-либо обвинения, пока неизвестно.