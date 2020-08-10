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Первая страна попросила у России вакцину от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 16 минут назад
Первая страна попросила у России вакцину от коронавируса
Фото: РИА Новости
Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник во время телеобращения к нации заявил о готовности получить от России вакцину против коронавируса.

«Мы принимаем предложение [России о предоставлении вакцины против коронавируса]. Я считаю, что созданная [Россией] вакцина действительно принесет пользу для человечества», — передает ТАСС его слова.

Дутерте также отметил, что обсудит с президентом Владимиром Путиным, сколько вакцины от коронавируса будет доставлено на Филиппины и как будут проводиться клинические испытания. Политик выразил уверенность, что Москва сможет предоставить ее бесплатно.
Ранее посол России на Филиппинах Игорь Ховаев заявил, что Москва готова поставлять в Манилу вакцину против коронавируса и инвестировать в ее местное производство, как только начнется массовое создание в России.
В случае договоренности Филиппины могли бы выбрать три варианта для сотрудничества по данному направлению: поставки вакцины, ее местное производство и проведение клинических испытаний.
По словам дипломата, производство вакцины на территории Филиппин является наиболее предпочтительным вариантом для Москвы. Это означает, что Россия готова объединить усилия с филиппинскими партнерами, осуществлять необходимые инвестиции и делиться технологиями.
Напомним, Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию.
Разработкой вакцины занимаются во многих странах. Причем работа похожа на гонку. Кроме России, огромные усилия прилагают США, Китай и Евросоюз. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намеревался купить немецкую биофармацевтическую компанию CureVac, чтобы воспользоваться их эксклюзивными разработками и первым заполучить вакцину. В конце июля американская биотехнологическая компания Moderna начала финальный этап испытаний. Всего в мире над вакциной работают более 30 лабораторий.
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Политика , Игорь Ховаев , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕС , ИТАР-ТАСС , Филиппины
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