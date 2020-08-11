Кадыров назвал проблему российской вакцины

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вопрос транспортировки единственной проблемой российской вакцины от коронавируса. Об это сообщает издание «Чечня Сегодня».
В ходе заседания оперативного штаба региона по борьбе и мониторингу ситуации с COVID-19 Кадыров заявил, что в России уже созданы две вакцины от коронавируса, доказавшие свою эффективность, единственной проблемой которых является вопрос перевозки.
«Если их можно будет перевозить, никаких проблем с вакцинацией не будет. Вакцина уже доказала свою эффективность. Но ее нужно делать на месте и хранить при температуре -25 градусов. В этом и заключается вся сложность», — резюмировал глава Чечни.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.