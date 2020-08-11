Кадыров назвал проблему российской вакцины

«Если их можно будет перевозить, никаких проблем с вакцинацией не будет. Вакцина уже доказала свою эффективность. Но ее нужно делать на месте и хранить при температуре -25 градусов. В этом и заключается вся сложность», — резюмировал глава Чечни.