Словакия высылает российских дипломатов 

Агентство Bloomberg сообщило о высылке трех российских дипломатов из Словакии из-за подозрений в шпионаже.

Информацию о высылке трех сотрудников российский дипмиссии подтвердили в МИД Словакии, передает ТАСС

В посольстве России в Братиславе новость пока не комментируют.

Как писал «Рамблер», в январе Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, они покинули страну.

Сообщалось, что их заподозрили в сборе информации об энергетике Болгарии и о механизмах избирательного процесса в стране. В июне власти Чехии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата и выслали их из страны в связи с тем, что весной один из них в рамках внутренней борьбы с другим направил контрразведке Чехии вымышленную информацию о планируемом нападении на местных политиков.