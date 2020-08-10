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Словакия высылает российских дипломатов 

Вероника Полынина 8 минут назад
Словакия высылает российских дипломатов
Фото: Pixabay / danielavaskova
Агентство Bloomberg сообщило о высылке трех российских дипломатов из Словакии из-за подозрений в шпионаже.
Информацию о высылке трех сотрудников российский дипмиссии подтвердили в МИД Словакии, передает ТАСС.
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В посольстве России в Братиславе новость пока не комментируют.
Как писал «Рамблер», в январе Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, они покинули страну.
Сообщалось, что их заподозрили в сборе информации об энергетике Болгарии и о механизмах избирательного процесса в стране. В июне власти Чехии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата и выслали их из страны в связи с тем, что весной один из них в рамках внутренней борьбы с другим направил контрразведке Чехии вымышленную информацию о планируемом нападении на местных политиков.
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Политика , МИД , ЕС , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Словакия
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