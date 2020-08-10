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РФ зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии 

News.ru 1 час назад
Россия ответит на высылку дипломатов из Словакии
Фото: ТАСС
Российская Федерация зеркально ответит на высылку дипломатов РФ из Словакии. Об этом 10 августа сообщили в в МИД РФ.

Последует зеркальный ответ, — сообщили ТАСС в МИД России.

Как писал NEWS.ru, власти Словакии обвинили российских дипломатов в шпионаже и заявили об их высылке из страны. Сюжет об этом показал словацкий телеканал Markiza. По данным издания, речь идёт о троих людях, которых обвиняют в связи с российскими спецслужбами.
МИД Словакии подтвердил 10 августа, что власти страны высылают трёх сотрудников посольства России в Братиславе. В соответствии с заявлением словацкого дипведомства, их деятельность якобы нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
В июне двух представляющих РФ дипломатов выслали власти Чехии. Объявленные персонами нон грата лица работали в Российском культурном центре. Россия в ответ предприняла симметричные меры и выслала директора Чешского центра в Москве и сотрудницу учреждения. По словам пресс-секретаря чешского МИД Зузаны Штиховой, из-за отсутствия регулярного авиасообщения между странами высланные отправились домой на автомобиле.
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Политика , В мире , МИД , ИТАР-ТАСС , Словакия
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