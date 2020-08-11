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Зачем Россия признала победу Лукашенко 

Артём Кульша и ещё 1 7 минут назад
Россия признала победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, потому что он — меньшее зло. Об этом политолог Геворг Мирзаян заявил «Взгляду».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.
Лукашенко бежит договариваться с Путиным
Вчера утром президент России Владимир Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах. В ней он назвал народы России и Белоруссии братскими и выразил надежду на то, что Лукашенко поспособствует развитию отношений между странами во всех областях.
Сегодня Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России, назвал победу Лукашенко вызывающей серьезные вопросы и высказал мнение, что Путин будет одним из немногих глав европейских государств, который поздравит его с нею.

«Зачем идти на такие жертвы ради человека, который оскорблял Москву в ходе предвыборной кампании? Брал в заложники российских граждан, обвинял Москву в стремлении устроить в Белоруссии госпереворот, бросал в застенки российских журналистов?» — задался он вопросом.

Политолог ответил на него тем, что Лукашенко — зло, но меньшее по сравнению с тем, кто может прийти ему на смену по итогам протестов, — прозападным политиком, взращенным на польской пропаганде и европейских деньгах, который разорвет связи Белоруссии с Россией.
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Политика , Видео , В мире , СНГ , Геворг Мирзаян , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Финансовый университет , Деловая газета "Взгляд"
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