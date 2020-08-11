Владимир Путин был одним из первых мировых лидеров, который связался с Александром Лукашенко и поздравил Батьку с победой на прошедших 9 августа президентских выборах. И, по всей видимости, будет одним из немногих глав европейских государств, который это сделал. Вопрос в том, зачем?

После всего?

Зачем Владимир Путин признал победу Лукашенко, которая вызывает у многих серьезные вопросы? Вопросы эти начинаются с сомнительного результата Тихановской (9,9% при колоссальных протестных настроениях в Белоруссии ) и заканчиваются очень агрессивно проведенной властью предвыборной кампании, в ходе которой два из трех основных соперника Лукашенко сели в тюрьму, а третий успел вовремя сбежать в Россию

Зачем Владимир Путин, признав победу Батьки, фактически встал на его сторону в конфликте со значительной частью белорусского населения (в том числе и пророссийской его частью), самые смелые из которых уже вторую ночь устраивают в Минске и других городах страны митинги и демонстрации? Да, эти митинги ни к чему не приведут, однако осадочек останется — и Россия в этом осадочке примет часть негатива за то, что поддержала Батьку. Уже сейчас оппозиционные каналы распространяют слухи о том, что Кремль направил на помощь Батьке войска для подавления «белорусского восстания» — понятно, что это не так, однако распространение этой дезы было бы невозможным без признания выборов со стороны Путина.

Зачем идти на такие жертвы ради человека, который даже не критиковал, а оскорблял Москву в ходе предвыборной кампании? Брал в заложники российских граждан («вагнеровцев»), обвинял Москву в стремлении устроить в Белоруссии госпереворот, бросал в застенки российских журналистов? Кадры с белорусским омоновцем, волокущим по земле находящегося без сознания российского военного журналиста Семена Пегова , обошли весь интернет. К счастью, Семен и ряд других наших коллег сегодня утром были освобождены — но никто, понятно, перед ними даже не извинился.

Зачем легитимировать человека, который не может извиниться не только перед ними, но и перед Россией за нанесенные оскорбления? Даже после того, как была доказана причастность СБУ к провокации с вагнеровцами (которых действительно направляли на работу в третьи страны, а потом «подсветили» белорусским коллегам), сам Лукашенко пообещал лишь «разобраться». Ни слова критики в адрес Украины им сказано не было.

Зачем поддерживать человека, от которого вряд ли можно ожидать каких-то успехов в деле укрепления двусторонних отношений? В официальном сообщении Кремля о поздравлении есть цитата Путина: «рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности».

И эти слова звучат как издевка. Александру Лукашенко не нужно развитие Союзного государства — он не готов передавать даже часть своего контроля за страной в руки наднациональных структур (собственно, без чего не может быть интеграции). Александру Лукашенко не нужны взаимовыгодные отношения между двумя странами — история с «белорусскими креветками» и постоянными требованиями (не просьбами, а именно требованиями) продолжить субсидии белорусской экономики показывают, что Батька рассматривает Москву как дойную корову, за счет которой обеспечивает т.н. «белорусское экономическое чудо». И мы после этого должны признавать его победу?

Меньшее зло

Ответ простой. Мы не должны. Нам приходится. К большому сожалению, в политике часто приходится действовать по принципу меньшего зла. И да, Лукашенко является злом — но, в данном случае меньшим по сравнению с теми, кто может прийти ему на смену по итогам этих протестов.

Обвинения Лукашенко и ряда близких к его администрации в том, что Россия вмешивалась в белорусские выборы, выглядят нелепо в том числе и потому, что у Москвы не было на этих выборах «своего» кандидата. Того, которого Кремль мог и хотел бы поддержать против Батьки. Да, за Светланой Тихановской стояла часть пророссийского электората — но оппозиционные элиты, вышедшие на протест, сплошь прозападные. И на сегодняшний день альтернативой Лукашенко (что в случае признания местным ЦИК победы Тихановской с последующими досрочными выборами, что в случае победы уличных протестов и ухода Батьки) может стать только прозападный политик. Взрощенный на польской пропаганде и европейских деньгах, который развернет страну на Запад и разорвет связи с Россией. Это вам не Армения, где пришедший к власти прозападный политик был вынужден поумерить свой пыл из-за отсутствия у страны (находящейся в осаде Турции и Азербайджана) геополитического выбора — у Белоруссии такой выбор есть.

Поэтому какой смысл ради вскормленных западными партнерами политиков отказывать Лукашенко в легитимности — тем более учитывая, что Батька этот протест все равно подавит и останется президентом Белоруссии? Страна еще (к счастью) не готова для Майдана — нет масштабного финансирования протестов, нет уличных лидеров, нет предательства элит, на улицах нет представителей Госдепа с печеньками.

Кто-то, конечно, скажет, что Путин отказал Лукашенко в поддержке и тем самым проучил Лукашенко за все сказанное и сделанное против России и ее граждан. Однако месть — это блюдо, которое должно подаваться холодным. Если протесты продолжатся еще какое-то время, то вряд ли европейские страны и Штаты смогут признать эти выборы легитимными (собственно, Демократическая партия США в лице ее кандидата в президента Джозефа Байдена уже не признала). Если Запад коллективно не признает, то вся многолетняя стратегия Лукашенко по нормализации отношений с трансатлантическими государствами для баланса российскому влиянию окажется под угрозой коллапса. К тому же сам Лукашенко уже не будет Батькой для значительной части населения страны — из выборов он вышел хромой уткой. А значит его возможности по противодействию российскому давлению будут ограничены — и тогда, только тогда он должен будет ответить за то, что сделал и наговорил.

Поэтому у России не было выбора — она вынуждена была признать победу Батьки. Однако после этого признания выбор появился — и не только в плане наказания Лукашенко за его русофобскую политику. Москва должна сделать все возможное для того, чтобы никогда больше не повторилась парадоксальная ситуация, когда в самой пророссийской стране постсоветского пространства она вынуждена по принципу меньшего зла поддерживать не пророссийского кандидата.

Долгие годы Россия уважала даже не суверенитет, а страхи Батьки относительно альтернативных ему политических лидеров в Белоруссии. Москва не инвестировала в белорусское общество, не выращивала там пророссийских лидеров, не занималась на белорусских политических полях «мягкой силой». И сейчас пожинает то, что посеяла (а точнее голодает потому, что не сеяла). Поэтому ситуация должна измениться — иначе мы вслед за Грузией и Украиной потеряем еще и белорусское общество. А если лишенный политического выбора, потерявший стопроцентную внутреннюю легитимность Александр Лукашенко снова будет пытаться вставлять Москве палки в колеса (включая преследования и посадки пророссийских активистов), то ему нужно очень внятно и демонстративно объяснить, какую цену Батьке придется заплатить за такое поведение. Ведь он уже не российский союзник. Он — меньшее зло.