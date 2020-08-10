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В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Захарова высказалась о ситуации с журналистами РФ в Минске
Фото: ТАСС
Москва призывает власти Белоруссии с уважением относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий, уделяет приоритетное внимание ситуации с задержание российских журналистов в Минске и призывает работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко также рассказал о задержании в Минске сотрудников вещателя. Позже в разговоре с РИА Новости он отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Sputnik Беларусь, в свою очередь, сообщил об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян также призвала власти Белоруссии освободить задержанного российского журналиста Семена Пегова.

"Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии. Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем", — сказала Захарова.

"Вместе с тем призываем работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии", — сказала она.
"Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий", — заключила дипломат.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Ласенко , Максим Солопов , Тихон Дзядко , Мария Захарова , Маргарита Симоньян , Семен Пегов , Антон Старков , Евгений Олейник , МИД , РИА Новости , ИА Sputnik , Минск , Москва
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