Захарова высказалась о ситуации с журналистами РФ в Минске

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Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко также рассказал о задержании в Минске сотрудников вещателя. Позже в разговоре с РИА Новости он отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Sputnik Беларусь, в свою очередь, сообщил об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян также призвала власти Белоруссии освободить задержанного российского журналиста Семена Пегова

"Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии. Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем", — сказала Захарова.

"Вместе с тем призываем работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии", — сказала она.

"Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий", — заключила дипломат.