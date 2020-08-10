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Захарова оценила действия силовиков Белоруссии в отношении журналистов 

RT на русском 37 минут назад
«Дубинками по голове»: Захарова о силовиках в Белоруссии
Фото: RT на русском
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала непропорциональными действия белорусских органов правопорядка в отношении российских журналистов.
В своём Facebook Захарова отметила, что 10 августа исполнилось пять лет с момента её вступления в должность директора департамента информации и печати МИД России.

«Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии», — написала она.

Российский дипломат напомнила, что журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания и имея разрешительный документ.

«Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове», — добавила Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что «так нельзя» и «это точно не по-братски».
9 августа трое журналистов телеканала «Дождь» были задержаны в Белоруссии. По информации российского МИД, инцидент произошёл из-за отсутствия необходимой аккредитации.
Позднее их отпустили, выдав запрет на въезд в Белоруссию на пять лет.
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Политика , Мария Захарова , МИД
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