Кадыров поздравил Лукашенко с победой 

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии и опубликовал фото с ним. Сообщение было размещено в Telegram-канале политика.
По словам Кадырова, Лукашенко «одержал убедительную победу на выборах».
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«Александр Григорьевич известен как талантливый политик и крепкий хозяйственник, который задал устойчивый курс развития страны. И я уверен, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа!» — отметил Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что Лукашенко в Чечне «ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека» и пожелал белорусскому лидеру «успехов в служебной деятельности во благо государства и народа».
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста. В МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих.