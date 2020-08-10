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Кадыров поздравил Лукашенко с победой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Кадыров поздравил Лукашенко с победой
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии и опубликовал фото с ним. Сообщение было размещено в Telegram-канале политика.
По словам Кадырова, Лукашенко «одержал убедительную победу на выборах».

«Александр Григорьевич известен как талантливый политик и крепкий хозяйственник, который задал устойчивый курс развития страны. И я уверен, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа!» — отметил Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что Лукашенко в Чечне «ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека» и пожелал белорусскому лидеру «успехов в служебной деятельности во благо государства и народа».
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста. В МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих.
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Политика , Рамзан Кадыров , Александр Лукашенко , МВД , Чеченская Республика
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