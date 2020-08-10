Кадыров поздравил Лукашенко с победой 

По словам Кадырова, Лукашенко «одержал убедительную победу на выборах».

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«Александр Григорьевич известен как талантливый политик и крепкий хозяйственник, который задал устойчивый курс развития страны. И я уверен, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа!» — отметил Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что Лукашенко в Чечне «ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека» и пожелал белорусскому лидеру «успехов в служебной деятельности во благо государства и народа».