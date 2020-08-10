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Три варианта развития ситуации в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Братские отношения? Может, лучше партнерские попробовать?
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Давайте разок всё же скажу про ситуацию в Белоруссии. Моё непрофессиональное мнение.
Дело в чём? Дело в том, что у России в Белоруссии нет «своего кандидата». Нет того, за кого стоит болеть. Что, сильно поддерживал Лукашенко Россию на международном фронте? Признал Крым? Не кормил белорусским пармезаном и креветками? Не выбивал цены на газ «ниже нижнего», не раскрутил на постройку АЭС за деньги России с невозвратным, по сути, кредитом? Не отказал в размещении военной базы? Не похватал наших людей и с ходу не обвинил на весь свет в подготовке переворота? Это что, братские отношения? Может, тогда, лучше партнерские попробовать?
Я при этом не собираюсь Лукашенко ругать. Он же исходит из интересов своей страны, а не России, он же не российский чиновник… ой, не то, российские чиновники тоже частенько так поступают.
Ну, в общем Лукашенко радеет за себя и Беларусь (полагаю, не сильно их разделяя). Нам это может быть сто раз неприятно, но это обычное поведение политика.
Оппозиция? Ну так она изначально не наша. Она против Лукашенко не потому, что тот не хочет сближаться с Россией. Отнюдь. Итого могут быть три (всего три) варианта.
1. Оппозиция побеждает, добивается перевыборов и т.д. Вариант маловероятный, но допустим. Лукашенко едет в Ростов или в Пекин (Ростов не резиновый), оппозиция вместе со страной бежит в Европу. Много денег Белоруссии с новыми вождями нынче не дадут, но маленько насыпят, хотя бы ради принципа. В краткосрочной перспективе всё плохо, в долгосрочной — как пойдёт.
2. Лукашенко побеждает, говорит: «Вот, только я друг России! Дайте денег!». Наши власти крякают, роются в пустоватых кошельках, обкладывают народ новым налогом со словами: «В конце концов Белоруссия небольшая страна, прокормим». На некоторое время продолжается прежняя политика и отношение, при этом народ Белоруссии утверждается в мысли, что батька ставленник России. В долгосрочной перспективе всё плохо.
3. Лукашенко побеждает, говорит: «Вот, только я друг России! Дайте денег!». Наши власти крякают, роются в пустоватых кошельках, смотрят на народ, ловят ответный взгляд и говорят: «Извиняйте, у самих ситуация сложная, коронавирус и санкции…». Лукашенко поворачивается к лесу задом, а к Западу передом и объясняет, что он единственный барьер на пути России. Ему, опять же, кидают немножко денег и скупают то, что ещё имеет смысл скупать. В кратко и долгосрочной перспективе всё плохо.
Так что всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу.
P. S. Да, в вариант «Россия введёт войска» я не верю абсолютно, я же фантаст, а не политолог.
P. P. S. А белорусским братьям я бы пожелал не терпения или ума, этих качеств у них хватает. Я бы пожелал мудрости. С ней у нас у всех плоховато.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Статьи , Сергей Лукьяненко , Республика Крым
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