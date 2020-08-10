«Лукашенко выпустил против белорусов собак. Нарисовал себе 80%. Ну пусть будет хотя бы 52% на 48%. Но нет… 80%! Это агония. Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?» — добавил он.