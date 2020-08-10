Президент Белоруссии Александр Лукашенко — дармоед. Об этом депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил в своем телеграм-канале.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.
Вчера фракция «Либерально-демократической партии России» (ЛДПР) в Госдуме назвала стиль проведения выборов в Белоруссии средневековым и выразила уверенность, что Лукашенко будет не праздновать, а плакать, потому что избиратели отказали ему в доверии.
Сегодня лидер ЛДПР Жириновский назвал результаты выборов свидетельством окончательного поражения Лукашенко и того, что вся Белоруссия восстала против него.
«Лукашенко выпустил против белорусов собак. Нарисовал себе 80%. Ну пусть будет хотя бы 52% на 48%. Но нет… 80%! Это агония. Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?» — добавил он.