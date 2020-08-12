Посол РФ рассказал об «издержках» в работе избиркомов Белоруссии

Посол России Белоруссии в 2006-2018 годах Александр Суриков заявил, что не исключает издержек в работе избиркомов на президентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российский дипломат отметил, что президент Александр Лукашенко набрал большой процент на выборах и победил с подавляющим перевесом. Однако, по его мнению, не исключено, что избирательные комиссии испытывали желание выслужиться перед властью, и были определенные издержки в их работе.

Суриков также считает, что Лукашенко ассоциируется у народа со стабильностью страны. Он пояснил, что белорусы не хотят повторения таких же оппозиционных действий и силового захвата власти, как на Украине, в Сирии или Ливии.

Ранее соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к жителям и властям страны. Колесникова призвала власти не игнорировать волю людей, не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не забивать ее дубинкой. По ее словам, на улицах находятся обычные люди, которые хотят перемен.

Согласно официальным данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская получила более 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В стране два дня проходили акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта.