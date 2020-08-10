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Военкор Семен Пегов задержан в Минске 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Военкор Семен Пегов задержан в Минске
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео задержания в Минске своего коллеги, автора проекта WarGonzo журналиста Семена Пегова.
«На этом видео зафиксировано задержание моего друга и брата, журналиста Семена Пегова, (автора проекта WarGonzo). Его тащат за руки по земле. С ночи о нем ничего неизвестно. Телефон его недоступен», — написал в Telegram Коц.
Ранее руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех — 6,02%. Явка составила 84,23%.
При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Сам Лукашенко сделал первое заявление после выборов.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Александр Коц , Семен Пегов , Александр Лукашенко , СКР , Деловая газета "Взгляд" , Комсомольская правда , Минск
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