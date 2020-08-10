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Правительство РФ придумало, как спасать россиян за границей 

Ura.Ru 24 минуты назад
Правительство РФ придумало, как спасать россиян за границей
Фото: ТАСС
Правительство РФ утвердит поправки в закон о туризме, которые спасут путешественников за границей в экстренных случаях. Для россиян создадут специальный фонд, который поможет им в случае ЧП вернуться домой, объяснил председатель российской Ассоциации юристов Владимир Груздев.

«Для защиты граждан создан специализированный фонд. Если туристам понадобится экстренная помощь, связанная с оплатой проживания, вывозом с курорта, — решение будет приниматься оперативно, в течение суток», — цитирует Груздева «Российская газета». Также в случае непредвиденных обстоятельств туристам помогут решить ситуацию с правовой точки зрения и даже организуют питание за границей. Фонд будет возмещать потери, связанные с банкротством туроператора или закрытием границ страны, где находится гражданин России.

Кроме того, власти введут ограничения для лиц, которым разрешено руководить туристическими компаниями. Они не должны иметь судимости или привлекаться к административной ответственности более трех раз за год за нарушения в туристической деятельности.
Необходимость поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» возникла из-за пандемии коронавируса и последующего закрытия границ. Вирус также спровоцировал экономический кризис, из-за которого многие туроператоры рискуют стать банкротами.
Границы со странами после пандемии продолжают открываться. В ближайшее время открыть границу для российских туристов собирается Таиланд.
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Комментарии 3
Политика , Владимир Груздев , Правительство РФ , "Российская газета"
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