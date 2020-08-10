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В России сравнили протесты в Минске с Евромайданом 

Lenta.ru и ещё 10 12 минут назад
В России сравнили протесты в Минске с Евромайданом
Фото: Sputnik / РИА Новости
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сравнил протесты в Минске с событиями на украинском Майдане в 2014 году. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Дежавю в Минске. Понятно, что есть те, кто не согласен с переизбранием Лукашенко, но это все равно громкое меньшинство, которое пытается навязать свою волю молчаливому большинству. И западные "геоинженеры" бессовестно эксплуатируют это, как они это делали на Майдане в Украине, разоряя страну», — написал Полянский.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.
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Политика , В мире , Дмитрий Полянский , Александр Лукашенко , ООН , Минск
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