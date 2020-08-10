Полянский признался, что, наблюдая за ситуацией в Белоруссии, его посетило ощущение «дежа вю». При этом, по его словам, протестующие против промежуточных результатов выборов — это «громкое меньшинство», которое продвигает свое мнение при молчании большинства.

«И западные "геоинженеры" бессовестно эксплуатируют это, как они это делали на Майдане в Украине, разоряя страну», — подчеркнул дипломат.