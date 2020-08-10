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В минских протестах нашли след Запада 

Павел Тиунов и ещё 18 5 минут назад
Напряженную ситуацию на фоне президентских выборов в Белоруссии в своих интересах используют «западные геоинженеры», заявил на своей странице в Twitter первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Таким образом дипломат сравнил протесты в Минске с Евромайданом в Киеве в 2014 году.
Полянский признался, что, наблюдая за ситуацией в Белоруссии, его посетило ощущение «дежа вю». При этом, по его словам, протестующие против промежуточных результатов выборов — это «громкое меньшинство», которое продвигает свое мнение при молчании большинства.

«И западные "геоинженеры" бессовестно эксплуатируют это, как они это делали на Майдане в Украине, разоряя страну», — подчеркнул дипломат.

Многочисленные акции протестов в белорусских городах, как сообщал «Рамблер», возникли после оглашения ЦИК промежуточных итогов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Сторонники оппозиционных кандидатов посчитали, что результаты голосования были сфальсифицированы, и потребовали отставки действующего президента.
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Политика , Видео , В мире , Дмитрий Полянский , Александр Лукашенко , ООН , Центризбирком России , Киев , Минск
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