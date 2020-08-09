В РФ объяснили высокую поддержку Лукашенко на выборах президента

Сенатор отметил, что весомая поддержка действующего белорусского лидера ожидаема. По его словам, люди голосуют за стабильность и безопасность в стране. «Для большинства жителей Белоруссии Лукашенко — это человек, который способен оградить страну от потрясений, от цветных революций, от воздействия Запада», — подчеркнул Кондратьев.

Политик также добавил, что оппозиционные политики предлагали проведение в Белоруссии экономических реформ, которые «настораживают граждан».