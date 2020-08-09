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В России объяснили высокую поддержку Лукашенко на выборах президента 

Lenta.ru 56 минут назад
В РФ объяснили высокую поддержку Лукашенко на выборах президента
Фото: РИА Новости
Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев объяснил высокую поддержку Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.
Сенатор отметил, что весомая поддержка действующего белорусского лидера ожидаема. По его словам, люди голосуют за стабильность и безопасность в стране. «Для большинства жителей Белоруссии Лукашенко — это человек, который способен оградить страну от потрясений, от цветных революций, от воздействия Запада», — подчеркнул Кондратьев.
Политик также добавил, что оппозиционные политики предлагали проведение в Белоруссии экономических реформ, которые «настораживают граждан».
Согласно данным первых экзитполов на выборах президента Белоруссии, Александр Лукашенко набрал 79,7 процента голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской — 6,8 процента голосов. Далее идут экс-депутат Анна Канопацкая (2,3 процента), сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев (1,1 процента), председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень (0,9 процента). Против всех кандидатов высказались 9,2 процента избирателей.
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Политика , Андрей Дмитриев , Алексей Кондратьев , Александр Лукашенко , Совет Федерации , РИА Новости
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