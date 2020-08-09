Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»

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Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам 

РИА Новости и ещё 4 15 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах.

"И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", — сказал он.

По его словам, в письме, полученном на следующий день после телефонного разговора с Путиным, было пять страниц. Президент России предложил "детально разобраться" в ситуации и поделиться информацией, которой располагает Москва, рассказал Лукашенко.
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Он также прокомментировал сообщения о том, что это якобы была провокация "третьей страны", которая хотела столкнуть Россию и Белоруссию.

"Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", — сказал Лукашенко, добавив, что Минск будет учитывать эту ситуацию "и строить наши отношения исходя в том числе и из этих моментов".

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что Минск всегда будет готов к сотрудничеству с Москвой и после выборов отношения будут строиться нормально.

"Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", — заявил Лукашенко.

Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Информации о каких-либо совершенных ими противоправных действиях у Кремля нет, добавил Песков, подчеркнув, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Седьмого августа президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию по телефону и договорились установить ее истинные причины, найти виновных и привлечь их к ответственности.
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Политика , Видео , В мире , СНГ , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , СКР
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