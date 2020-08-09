Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме объяснили слова главы Пентагона о войсках у границ России 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В Госдуме объяснили слова США о войсках у границ РФ
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США осуществляют перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у российских границ.

«Приход Трампа, при всём том, что он обещал сосредоточиться на решении внутриполитических задач, привёл к тому, что военный бюджет США существенно увеличился, военные расходы выросли… Когда Эспер говорит о расширении влияния НАТО, то, конечно, мы читаем в скобках, что имеется в виду влияние, прежде всего, США», — пояснил Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что сам факт подобных заявлений не является «новинкой политики США».

«Поскольку военные высказываются тогда, когда их боссы, политики, уже высказались, а политики Соединённых Штатов высказывались через те документы, которые они принимают касательно вопросов национальной обороны и безопасности США», — добавил он.

По словам депутата, во всех документах последнего времени чётко зафиксирован перечень «угроз», и в числе первых трёх указывается как раз Россия.

«Так что заявления военных идут в полном соответствии с заявлениями, действиями и стратегиями государственных деятелей США, тех, кто определяет внешнеполитический курс этой страны», — заключил Новиков.

Ранее Эспер заявил о том, что США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе.
Он отметил, что речь идёт об усилении сдерживания России и укреплении НАТО.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
RT на русском: последние новости
Медведев сравнил события на Кавказе в 2008 году с объявлением войны Медведев сравнил события на Кавказе в 2008 году с объявлением войны Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны Лукашенко считает Путина «своим старшим братом» Лукашенко считает Путина «своим старшим братом»
Комментарии
Политика , США , Марк Эспер , Дмитрий Новиков , Пентагон , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Глупость»: соперница Лукашенко пожалела о своем выдвижении
«Глупость»: соперница Лукашенко пожалела о своем выдвижении
«Лукашенко провели как Буратино»
«Лукашенко провели как Буратино»
Познер оценил шансы Лукашенко на победу
Познер оценил шансы Лукашенко на победу
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Видео
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране
04:35
ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране
В мире Политика
Удар тележкой: появилось видео драки в Москве
00:39
Удар тележкой: появилось видео драки в Москве
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение