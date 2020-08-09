В Госдуме объяснили слова США о войсках у границ РФ

«Приход Трампа, при всём том, что он обещал сосредоточиться на решении внутриполитических задач, привёл к тому, что военный бюджет США существенно увеличился, военные расходы выросли… Когда Эспер говорит о расширении влияния НАТО, то, конечно, мы читаем в скобках, что имеется в виду влияние, прежде всего, США», — пояснил Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что сам факт подобных заявлений не является «новинкой политики США».

«Поскольку военные высказываются тогда, когда их боссы, политики, уже высказались, а политики Соединённых Штатов высказывались через те документы, которые они принимают касательно вопросов национальной обороны и безопасности США», — добавил он.

По словам депутата, во всех документах последнего времени чётко зафиксирован перечень «угроз», и в числе первых трёх указывается как раз Россия.

«Так что заявления военных идут в полном соответствии с заявлениями, действиями и стратегиями государственных деятелей США, тех, кто определяет внешнеполитический курс этой страны», — заключил Новиков.

Ранее Эспер заявил о том, что США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе.

Он отметил, что речь идёт об усилении сдерживания России и укреплении НАТО.