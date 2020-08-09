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Посольство Белоруссии ожидает, что в Москве на участке проголосуют 2,5 тысячи граждан 

Газета.Ru и ещё 11 56 минут назад
Посольство Белоруссии ожидает, что в Москве на участке проголосуют 2,5 тысячи граждан
Фото: Газета.Ru
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что на участке в Москве 9 августа проголосуют на выборах президента Белоруссии 2-2,5 тысячи избирателей. Об этом сообщает «БелТа».
Семашко первым пришел проголосовать на выборах президента Белоруссии на участке в Москве.
"В этом году мы ожидаем, что будет гораздо больше (избирателей — прим. «Газеты.Ru»): 2-2,5 тысячи", — сказал он.
Посол отметил, что на предыдущих выборах в посольстве в Москве как президентских, так и парламентских всегда было около 1,5 тысячи избирателей.
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Политика , В мире , Кавказ , СНГ , Владимир Семашко , Газета.Ru , Москва
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