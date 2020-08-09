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Эксперт: у Лукашенко хорошие шансы на победу уже в первом туре выборов 

ТАСС 2 часа назад
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко скорее всего одержит победу уже в первом туре выборов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Николай Межевич.
По оценке Межевича, Лукашенко обладает преимущественными шансами на победу. "Да, у нас недостаточное количество социологических исследований. Но ведь, помимо относительно точных социологических исследований, есть и прогнозы, которые основываются на структуре занятости, демографии, специфической системе управления в республике. С точки зрения моего анализа, а социально-экономическая статистика, демографическая статистика, статистика город — село, город — малый город открыты в Республике Беларусь, выборы могут окончиться в первом туре и могут окончиться победой президента Республики Беларусь", — считает он.
Как полагает Межевич, оппозиция не признает итоги выборов. "А вопрос второй — как отреагирует, — продолжил он. — Я надеюсь, что мнение оппозиции не приведет к тому, что эта оппозиция поведет людей на улицы, потому как это большие риски, причем это риски не столько для власти, сколько для самих людей". Эксперты подчеркнул, что такие выступления будут вне правового поля, следовательно, отношение государства к ним может быть достаточно жестким.
В Белоруссии в воскресенье открылось более 5,7 тыс. избирательных участков. 44 участка образованы за рубежом. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Лукашенко баллотируется в шестой раз.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , РАН , Валдайский клуб , ИТАР-ТАСС
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