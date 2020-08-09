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Посол РФ заявил о росте зависимости политики Британии от США 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Посол РФ заявил о росте зависимости Британии от США
Фото: twitter.com/IANS Tweets
Великобритания, покидая Европейский Союз, стремилась к самостоятельности и независимости своих решений, однако теперь она становится все более зависимой от политики США. Об этом сообщил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью телеканалу CGTN.

— В настоящий момент Великобритания будет более независимой, но тенденция, которую мы сейчас видим, что политика Великобритании все больше и больше связана с политикой Соединенных Штатов, и это нас немного беспокоит, — отметил посол.

По словам Келина, Британии придется принять несколько условий от Америки, чтобы достичь выгодных для себя условий в переговорах с США по торговой сделке.
Посол также уточнил, что России все равно, является ли Великобритания частью Евросоюза или нет, сообщает РИА Новости.

— Это касается Великобритании, чтобы определить, где она чувствует себя более комфортно, — добавил Андрей Келин, уточнив, что на пути улучшения экономических отношений стоят политические барьеры.

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Комментарии
Политика , В мире , Европа , США , Великобритания
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