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Задержанным журналистам «Дождя» запретили въезд в Белоруссию на пять лет 

РИА Новости и ещё 41 7 часов назад
Задержанным журналистам «Дождя» запретили въезд в Белоруссию на пять лет
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вернувшимся в Москву из Минска журналистам телеканала «Дождь» запрещен въезд в Белоруссию на пять лет, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
Ранее Дзядко рассказал о задержании в Белоруссии сотрудников телеканала. В Telegram-канале «Дождя» появилась информация о задержании двух корреспондентов и оператора, как утверждается, «люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении». Также представитель штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В квартире, которую журналисты снимали в Минске, прошел обыск.
Позже МИД Белоруссии сообщил, что задержанных журналистов «Дождя» попросят покинуть территорию страны, они находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия.
"Все в порядке, они сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Беларусь на ближайшие пять лет", — рассказал Дзядко.
На уточняющий вопрос о том, будет ли телеканал куда-либо обращаться за дальнейшей помощью или поддержкой, Дзядко ответил, что не понимает, «куда здесь можно еще обращаться».
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Тихон Дзядко , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , МИД , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Минск , Москва
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