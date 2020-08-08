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Пушков высмеял заявление главы Stratfor о «Северном потоке — 2» 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
«Пустая болтовня»: Пушков высмеял заявление о «Северном потоке — 2»
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков назвал пустой болтовней и профанацией заявление главы разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о "Северном потоке — 2" и отношениях России и Германии.
Ранее политолог заявил, что Москва и Берлин "флиртуют" друг с другом и пытаются сочетать "русский газ и немецкую технологию" с 1871 года, однако одна сторона якобы все время предает другую. Помимо этого, он добавил, что строительство газопровода "противоречит" целям НАТО.

"Пустая болтовня, прикрытая геополитическим флером. Такое даже слушать стыдно — с учетом двух мировых войн, когда Германия и Россия оба раза воевали друг с другом. Это не анализ, а профанация", — написал Пушков в Telegram.

При этом, по мнению сенатора, подобное заявление Фридмана обнажает "старый ночной кошмар англосаксов" — союз двух континентальных европейских гигантов в лице России и Германии.
Санкции против "Северного потока — 2"
Вашингтон выступает против реализации проекта "Северный поток —2", поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas.
В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академик Черский", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.
Однако, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов, российским кораблям требовалось особое разрешение, поскольку работы на них невозможны без стоянки на якоре. В начале июля датское правительство позволило завершить проект кораблям с якорным позиционированием.
При этом 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В нем предусмотрено введение новых санкций против "Северного потока — 2". Уже действующие ограничения распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Пушков , Джордж Фридман , Stratfor , Сенат США , НАТО , Германия , Москва
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