«Не швырять деньги русским в пасть? Но США делают это»

Handelsblatt (Германия) , давление и угрозы США в связи со строительством «Северного потока — 2» — это удар в лицо европейцам. И ждать, что в случае смены власти в Белом доме положение нормализуется, пустая трата времени. Каким должен быть ответ По мнению, давление и угрозы США в связи со строительством «Северного потока — 2» — это удар в лицо европейцам. И ждать, что в случае смены власти в Белом доме положение нормализуется, пустая трата времени. Каким должен быть ответ Европейской комиссии и ФРГ на «беспрецедентное лицемерие» Вашингтона?

Европейцы в ответ на провокации американцев должны отвечать не только критическими высказываниями.

Угрозы санкциями, выдвинутые тремя американскими сенаторами во главе с техасцем Тедом Крузом против паромного порта Засниц — это удар в лицо европейцам. Однако реакция Брюсселя и Берлина на последнюю провокацию из США была на удивление сдержанной. Разве Европейской комиссии и правительству ФРГ не должны принять эти угрозы всерьез? Такая реакция была бы безответственной. То, что американцы в принципе не стесняются применять экстратерриториальные санкции без оглядки на других, доказывает пример Ирана. Все старания европейцев защитить европейские компании от последствий этой политики оказались безрезультатными.

К этому добавляется и то обстоятельство, что по поводу «Северного потока — 2» между республиканцами и демократами разногласий нет. Напротив: обе стороны действуют заодно. Поэтому нельзя надеется на то, что в случае смены власти после выборов в США в ноябре положение нормализуется.

Тот же, кто сегодня верит, будто американцы своими мерами хотят освободить Германию и европейцев от когтей России, ошибается. Американцы сами с удовольствием покупают российскую нефть. Так как венесуэльская нефть из-за санкций против режима Мадуро в США больше не поступает, они с радостью перешли на российскую нефть, которая идеально подходит для американских нефтеперерабатывающих заводов. По своему составу импортируемая в США российская нефть близка к венесуэльской. Вашингтон упирает на то, что европейцы не должны швырять деньги русским в пасть (Don't feed the beast — англ. Не кормите чудовище!) Но они сами делают это во все увеличивающихся размерах. Их лицемерие беспрецедентно!

Можно ли терпеть подобное от американцев? США вот уже несколько лет усиливают свое давление на Европу. В их решимости предотвратить введение в строй «Северного потока — 2» нет ни малейших сомнений. Существует опасность, что многомиллиардные капиталовложения европейских компаний, которые профинансировали половину газопровода, пропадут на дне Балтийского моря.

Некоторые политики в Германии говорят о контрсанкциях, например, об импортной пошлине на поставки газа из США. Но в то же время никто не хочет раскручивать санкционную спираль.

Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США.