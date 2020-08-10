Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Handelsblatt (Германия): в конфликте вокруг «Северного потока — 2» Германия должна оказать сопротивление угрозам США 

ИноСМИ и ещё 1 2 часа назад
«Не швырять деньги русским в пасть? Но США делают это»
Фото: © AP Photo, Manuel Balce Ceneta
По мнению Handelsblatt (Германия) , давление и угрозы США в связи со строительством «Северного потока — 2» — это удар в лицо европейцам. И ждать, что в случае смены власти в Белом доме положение нормализуется, пустая трата времени. Каким должен быть ответ Европейской комиссии и ФРГ на «беспрецедентное лицемерие» Вашингтона?
Европейцы в ответ на провокации американцев должны отвечать не только критическими высказываниями.
Угрозы санкциями, выдвинутые тремя американскими сенаторами во главе с техасцем Тедом Крузом против паромного порта Засниц — это удар в лицо европейцам. Однако реакция Брюсселя и Берлина на последнюю провокацию из США была на удивление сдержанной. Разве Европейской комиссии и правительству ФРГ не должны принять эти угрозы всерьез? Такая реакция была бы безответственной. То, что американцы в принципе не стесняются применять экстратерриториальные санкции без оглядки на других, доказывает пример Ирана. Все старания европейцев защитить европейские компании от последствий этой политики оказались безрезультатными.
К этому добавляется и то обстоятельство, что по поводу «Северного потока — 2» между республиканцами и демократами разногласий нет. Напротив: обе стороны действуют заодно. Поэтому нельзя надеется на то, что в случае смены власти после выборов в США в ноябре положение нормализуется.
Тот же, кто сегодня верит, будто американцы своими мерами хотят освободить Германию и европейцев от когтей России, ошибается. Американцы сами с удовольствием покупают российскую нефть. Так как венесуэльская нефть из-за санкций против режима Мадуро в США больше не поступает, они с радостью перешли на российскую нефть, которая идеально подходит для американских нефтеперерабатывающих заводов. По своему составу импортируемая в США российская нефть близка к венесуэльской. Вашингтон упирает на то, что европейцы не должны швырять деньги русским в пасть (Don't feed the beast — англ. Не кормите чудовище!) Но они сами делают это во все увеличивающихся размерах. Их лицемерие беспрецедентно!
Можно ли терпеть подобное от американцев? США вот уже несколько лет усиливают свое давление на Европу. В их решимости предотвратить введение в строй «Северного потока — 2» нет ни малейших сомнений. Существует опасность, что многомиллиардные капиталовложения европейских компаний, которые профинансировали половину газопровода, пропадут на дне Балтийского моря.
Некоторые политики в Германии говорят о контрсанкциях, например, об импортной пошлине на поставки газа из США. Но в то же время никто не хочет раскручивать санкционную спираль.
Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Последние новости
СМИ Украины: в Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым СМИ Украины: в Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым США: власти Ливана знали о «русской бомбе» в порту Бейрута США: власти Ливана знали о «русской бомбе» в порту Бейрута "Зловещее предупреждение" российского посла в Британии "Зловещее предупреждение" российского посла в Британии
Комментарии
Политика , Европа , Статьи , США , Тед Круз , Еврокомиссия , Handelsblatt
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Кашпировский обратился к Путину
Кашпировский обратился к Путину
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
01:27
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
«Сами бросались на автозак»
00:21
«Сами бросались на автозак»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение