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В МИД России прокомментировали действия США против TikTok 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
В МИД оценили действия США против TikTok
Фото: ТАСС
В МИД России назвали вопиющим примером недобросовестной экономической конкуренции действия США по отношению к социальной сети TikTok.

«Видим в необоснованно жёстких рестриктивных действиях американской стороны в отношении одной из крупнейших социальных сетей TikTok нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора её источников, а также поощрения сотрудничества в данной области», — говорится в сообщении российского министерства.

Запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance основан на бездоказательных обвинениях, подчеркнули там, добавив, что это происходит в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям.
В МИД указали, что действия властей США нарушают нормы ВТО, а попытка вашингтонского истеблишмента «оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту» в целях его поглощения выглядит особенно цинично.
Министерство призвало Вашингтон пересмотреть свои методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте социальных сетей.
7 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который вступит в силу через 45 дней после опубликования, запрещающий американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.
Трамп также потребовал, чтобы американское подразделение TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября во избежание запрета на территории страны.
В TikTok отреагировали на указ Трампа.
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Комментарии
Политика , США , Дональд Трамп , ВТО , МИД , Microsoft
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