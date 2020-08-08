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«Я принял непростое, но единственно возможное решение» 

Майк Габриелян и ещё 14 9 минут назад
«Я принял непростое, но единственно возможное решение»
Фото: ТАСС
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что 12 лет назад грузинский президент Саакашвили объявил войну России.

«Россия ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей, по беззащитным старикам и детям, по российским миротворцам, которые обеспечивали мир и безопасность в том числе и жителей грузинских сел», — заявил Медведев в соцсети "Вконтакте".

Он отметил, что решение далось ему, в те времена президенту России, непросто.

«По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации. Именно поэтому я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», — сказал политик.

По его словам, Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, что было бы неприемлемо для России, выступающей за сохранение прочного мира в соседних государствах. Кроме того, Россия никогда не допускала нападения на её граждан, где бы это ни происходило.

«Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире», — добавил Медведев.

Сегодня исполнилось 12 лет со дня вооруженного конфликта в Южной Осетии. Многие из осетин к моменту конфликта приняли гражданство РФ. Конфликт длился пять дней. Погибло более 1 тысячи человек, включая 72 российских военных. 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
Независимость этих стран также признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
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Политика , Армия , Конфликты , Дмитрий Медведев
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