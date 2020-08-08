Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев назвал конфликт в Южной Осетии и Абхазии «объявлением войны России» 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
«Я принял непростое, но единственно возможное решение»
Фото: ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу назвал "по сути, объявлением войны Российской Федерации" события 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии, "когда Россия ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии".

"Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", — отметил Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что Россия никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы это ни происходило.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
ТАСС: последние новости
СК РФ начал проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии СК РФ начал проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии Путин поговорил с Лукашенко по телефону Путин поговорил с Лукашенко по телефону Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом
Политика , Армия , Конфликты , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , Абхазия , Грузия , Южная Осетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
01:12
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
В мире
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
01:58
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
Происшествия
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
01:39
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение