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В Крыму рассказали о завезенных с Украины случаях коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 37 минут назад
Аксенов сообщил попадании коронавируса в Крым с Украины
Фото: ТАСС
За последние сутки в Крыму зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, три их них были завезены с Украины. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» в субботу, 7 августа.
Всего на территории полуострова зафиксировано 1437 заболевших, из которых 78 — завозные, уточнил Аксенов. Выздоровело за весь период пандемии более тысячи человек.
Ранее сообщалось, что для приезжающих в Крым туристов вернули ограничения из-за COVID-19. Так, санатории полуострова вновь начнут требовать у постояльцев справки об отсутствии коронавируса. Меры приняли из опасений распространения коронавируса в Крыму: ресурсы полуострова не могут обеспечить обсерваторы для туристов и местных жителей.
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Политика , Сергей Аксенов , Республика Крым
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