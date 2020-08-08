Аксенов сообщил попадании коронавируса в Крым с Украины

За последние сутки в Крыму зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, три их них были завезены с Украины. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» в субботу, 7 августа.

Всего на территории полуострова зафиксировано 1437 заболевших, из которых 78 — завозные, уточнил Аксенов. Выздоровело за весь период пандемии более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что для приезжающих в Крым туристов вернули ограничения из-за COVID-19. Так, санатории полуострова вновь начнут требовать у постояльцев справки об отсутствии коронавируса. Меры приняли из опасений распространения коронавируса в Крыму: ресурсы полуострова не могут обеспечить обсерваторы для туристов и местных жителей.