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Два российских мэра заболели коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 3 часа назад
Два российских мэра заболели коронавирусом
Фото: РИА Новости
Руководитель приморского города Артем Вячеслав Квон и глава Лучегорского городского поселения Владимир Козак заявили, что заболели коронавирусом.
Квон заявил, что соблюдает самоизоляцию с 4 августа, коронавирус диагностировали у человека, с которым он контактировал, передает РИА «Новости».

«В пятницу, 7 августа, пришел положительный результат, поэтому, к сожалению, ухожу на больничный. Не очень удачное время — достаточно много работы. Но, тем не менее, считаю, что команда, которая сформировалась сегодня, способна решать и осуществлять все наши планы», — заявил Квон.

Город Артем расположен в 36 километрах от Владивостока, ранее он был одним из крупнейших в регионе центров по добыче угля.
Также о своей болезни сообщил глава Лучегорского городского поселения Владимир Козак.

«Друзья, 5 августа у меня подтвердился диагноз COVID-19. Прохожу специализированное лечение. Прошу вас соблюдать все рекомендованные меры профилактики. Здоровья вам», — сообщил Козак в соцсетях.

Лучегорск расположен в Пожарском районе Приморского края, в 416 километрах от Владивостока.
В России за последние сутки выявлено 5212 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 882 тыс. случаев заболевания. В Приморье за тот же период диагностировано 97 новых случаев коронавируса, всего заболевших — 7607.
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Политика , Владимир Козак , РИА Новости
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