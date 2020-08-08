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Российские сенаторы прибыли в Минск 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 20 минут назад
Российские сенаторы прибыли в Минск
Фото: Reuters
В Минск прибыла делегация Совфеда России для наблюдения за выборами президента Белоруссии, сообщил сенатор Алексей Кондратьев.
В Белоруссию они приехали на автобусе. Кондратьев сообщил, что у российской делегации «все нормально», доехали «без ЧП». Сенаторы «разместились в гостинице», они уже встретились с российским послом Дмитрием Мезенцевым, передает РИА «Новости».
ЦИК Белоруссии аккредитовал 243 иностранных наблюдателя для участия в мониторинге президентских выборов. Наблюдатели от России будут работать в составе миссии от стран СНГ, передает RT.
Выборы пройдут 9 августа.
Напомним, председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в ЦИК России не получали традиционного официального приглашения. Кроме того, ЦИК «не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Белоруссии» к коронавирусу.
Глава ЦИК Белоруссии Лилия Ермошина заявила, что Минск принял решение не приглашать наблюдателей из других стран по соображениям эпидемиологической безопасности.
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Комментарии 1
Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Элла Памфилова , Алексей Кондратьев , Совет Федерации , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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