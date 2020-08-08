Российские сенаторы прибыли в Минск 

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В Белоруссию они приехали на автобусе. Кондратьев сообщил, что у российской делегации «все нормально», доехали «без ЧП». Сенаторы «разместились в гостинице», они уже встретились с российским послом Дмитрием Мезенцевым , передает РИА «Новости».

ЦИК Белоруссии аккредитовал 243 иностранных наблюдателя для участия в мониторинге президентских выборов. Наблюдатели от России будут работать в составе миссии от стран СНГ, передает RT.

Выборы пройдут 9 августа.

Напомним, председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в ЦИК России не получали традиционного официального приглашения. Кроме того, ЦИК «не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Белоруссии» к коронавирусу.

Глава ЦИК Белоруссии Лилия Ермошина заявила, что Минск принял решение не приглашать наблюдателей из других стран по соображениям эпидемиологической безопасности.