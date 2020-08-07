МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах 

"Это очередное проявление системной политики "двойных стандартов" и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации", — констатировали на Смоленской площади.