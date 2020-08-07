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МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах 

Российская Газета и ещё 6 4 часа назад
МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах
Фото: РИА Новости
Разное отношение к российским и западным СМИ продемонстрировало двойные стандарты Twitter и Facebook, заявили в пятницу в МИД РФ. Так в ведомстве прокомментировало введение американскими интернет-гигантами специальной маркировки страниц российских информагентств, телеканалов и газет в качестве аффилированных с государством. В то же время нововведение чудесным образом не затронуло западные медиа, которые получают деньги от правительства.
В сообщении министерства говорится, налицо нарушение "ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

"Это очередное проявление системной политики "двойных стандартов" и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации", — констатировали на Смоленской площади.

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Политика , МИД
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