Путин назвал внешнеполитические приоритеты России 

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Глава государства предложил обсудить ситуацию в мире, сделав упор на положение дел в странах ближнего зарубежья.

Глава государства отметил, что политические и экономические интересы стран ближнего зарубежья часто совпадают с российскими.

«Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», — отметил российский лидер.

Также Путин не исключил, что Россия окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута.