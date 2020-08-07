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Путин назвал внешнеполитические приоритеты России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Путин назвал внешнеполитические приоритеты России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Глава государства предложил обсудить ситуацию в мире, сделав упор на положение дел в странах ближнего зарубежья.
Ситуация на постсоветском пространстве является одним из внешнеполитических приоритетов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое проходило по видеосвязи.
Глава государства отметил, что политические и экономические интересы стран ближнего зарубежья часто совпадают с российскими.

«Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», — отметил российский лидер.

Также Путин не исключил, что Россия окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута.
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Политика , Владимир Путин , Совет безопасности РФ
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