Советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.

"В том, что говорит Билл Гейтс, нет ничего принципиально нового и неожиданного. Оценки от последствий и ущерба климатических изменений, влияния на экономику и смертность делались и на уровне отдельных стран, и международных организаций, например, МГЭИК, и российскими учеными. Оценки эти порой различаются в цифрах, но вывод всегда однозначен — человечество уже сегодня должно приложить максимум усилий для минимизации влияния своей негативной деятельности на климатическую систему", — сказал Эдельгериев РИА Новости.

Он также отметил, что ущерб от климатических изменений существенно выше, чем ущерб от "ковидовского" кризиса.

"Говоря о затратах на предотвращение климатических изменений, Билл Гейтс исходит из цифры 100 долларов за тонну СО2. Вероятно, для США и других развитых стран эта цифра верна, но для России с ее значительным потенциалом повышения энергоэффективности, очевидно, затраты на тонну сокращенных выбросов будут существенно ниже, что было доказано еще при реализации Киотских проектов сокращения выбросов", — добавил советник президента.

Он также отметил, что многие инновационные проекты позволяют сохранить экологию и уменьшить операционные затраты предприятий, то есть помогают экономическому развитию.

"Поэтому когда противники борьбы с климатическими изменениями в России пугают нас большими цифрами, мы должны иметь в виду, что, с одной стороны, это не имеет ничего общего с действительностью, и все происходит от их упорного нежелания вкладывать ресурсы в экологически чистое развитие и проводить модернизацию промышленности", — уточнил Эдельгериев.

Он также отметил, что такая позиция приведет к тому, что российская продукция будет облагаться дополнительными климатическими сборами на границе с зарубежными странами. Эта плата будет вложена в чужие экономики, хотя могла быть направлена в экономику России.