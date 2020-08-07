"В том, что говорит Билл Гейтс, нет ничего принципиально нового и неожиданного. Оценки от последствий и ущерба климатических изменений, влияния на экономику и смертность делались и на уровне отдельных стран, и международных организаций, например, МГЭИК, и российскими учеными. Оценки эти порой различаются в цифрах, но вывод всегда однозначен — человечество уже сегодня должно приложить максимум усилий для минимизации влияния своей негативной деятельности на климатическую систему", — сказал Эдельгериев РИА Новости.
"Говоря о затратах на предотвращение климатических изменений, Билл Гейтс исходит из цифры 100 долларов за тонну СО2. Вероятно, для США и других развитых стран эта цифра верна, но для России с ее значительным потенциалом повышения энергоэффективности, очевидно, затраты на тонну сокращенных выбросов будут существенно ниже, что было доказано еще при реализации Киотских проектов сокращения выбросов", — добавил советник президента.
"Поэтому когда противники борьбы с климатическими изменениями в России пугают нас большими цифрами, мы должны иметь в виду, что, с одной стороны, это не имеет ничего общего с действительностью, и все происходит от их упорного нежелания вкладывать ресурсы в экологически чистое развитие и проводить модернизацию промышленности", — уточнил Эдельгериев.