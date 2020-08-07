«Отношениям конец»: россияне о выходках Минска 

Аналитическая служба Рамблера задала вопрос россиянам: «Как, по вашему мнению, задержание 33 россиян в Белоруссии повлияет на отношения Минска и Москвы?».
Мнение разделилось.
37% опрошенных настроены негативно.
«Считаю, что отношениям скоро придет конец», — ответили они.
29% респондентов считают, что отношения станут чуть более напряженными, но далеко это не зайдет.
20% россиян и вовсе считают, что скоро все урегулируется и забудется.
10% участников затруднились ответить на заданный им вопрос.
4% россиян боятся того, что последствия будут плачевными.
«Конфликт будет военным», — прокомментировали респонденты.
В опросе приняли участие 11814 человек.
Лидеры России и Белоруссии поговорили по телефону. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Президенту Белоруссии только что позвонил его российский коллега. Подробности скоро!» — сообщил канал в 13:46 по московскому времени.
С тех пор «Пул Первого» не делал новых публикаций.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 гражданин России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.