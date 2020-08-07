«Отношениям конец»: россияне о выходках Минска 

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Аналитическая служба Рамблера задала вопрос россиянам: «Как, по вашему мнению, задержание 33 россиян в Белоруссии повлияет на отношения Минска Москвы ?».

Мнение разделилось.

37% опрошенных настроены негативно.

«Считаю, что отношениям скоро придет конец», — ответили они.

29% респондентов считают, что отношения станут чуть более напряженными, но далеко это не зайдет.

20% россиян и вовсе считают, что скоро все урегулируется и забудется.

10% участников затруднились ответить на заданный им вопрос.

4% россиян боятся того, что последствия будут плачевными.

«Конфликт будет военным», — прокомментировали респонденты.

В опросе приняли участие 11814 человек.

Лидеры России и Белоруссии поговорили по телефону. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Президенту Белоруссии только что позвонил его российский коллега. Подробности скоро!» — сообщил канал в 13:46 по московскому времени.

С тех пор «Пул Первого» не делал новых публикаций.

29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 гражданин России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.