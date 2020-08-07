Киевский фейк: «Многие в СБУ получат звездочки на погоны»

«Раскол между Москвой и Минском — это большой успех украинских спецслужб, достигнутый при помощи Вашингтона», — сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя сообщения о причастности СБУ к аресту 33 россиян под Минском.

«Спецслужбы не могли использовать Лукашенко без его ведома. Если бы он не хотел — ничего бы не произошло. Я думаю, мы наблюдаем проявление давних связей украинских и белорусских спецслужб. Ясно, что Александр Григорьевич покровительствовал этим связям. Он же себя позиционирует как очень суверенного лидера, которому никто не указ. При этом «старший брат должен помогать младшему», как он выразился накануне», — сказал Михаил Погребинский.

«И если данную провокацию организовала СБУ — это блестящая операция. При этом болтовня о беспомощности СБУ выглядит несостоятельной. Я думаю, многие в связи с этим получат звездочки на погоны», — предположил собеседник.

«Потому раскол между Минском и Москвой — это большой успех украинских спецслужб, реализованный по заказу Вашингтона. Столько громкое дело, конечно, имеет свою геополитическую цель. И понятно, что курировалось оно спецслужбами США. Уж слишком эффектно все было сделано», — заключил Погребинский.

«украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе». Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источники сообщила, что

Издание пишет, что материалы по «этой спецоперации» переданы СК, который должен дать процессуальную оценку «постановке».

В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом — в Венесуэле.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считаютукраинскими гражданами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет вину задержанных.

Российский сенатор Алексей пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что Лукашенко осознанно воспользовался провокацией СБУ для обострения отношений с Россией.