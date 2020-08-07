«Лукашенко — это Буратино, которого любые лиса Алиса и кот Базилио способны провести. Именно это они и делают», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя версию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко доверился информации СБУ, из-за чего под Минском арестовали 33 россиян.

«Лукашенко действительно по-деревенски доверчивый человек. В это его харизма — он народный президент; но в этом его слабость. Он как Буратино, которого которого любые лиса Алиса и кот Базилио способны провести. Именно это они и делают», — считает профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

«Внутри его администрации есть игроки, которые подсовывают ему всякие справки и пугают Россией. Кроме того, с Украины ему якобы «по дружбе» отправляют разную информацию, которой его запутывают», — считает политолог.

Также, по мнению политолога, не следует забывать о том, что в Минске теперь функционируют американские дипломаты, которые «продвигают демократию в Белоруссии».

«Лукашенко напели в уши, будто бы Запад признает его победу на выборах в том случае, если он обострит отношения с Россией. В это же время ему дают информацию, будто бы Москва намерена отторгнуть чуть ли не половину Белоруссии. Потому Лукашенко — запутавшийся человек, которым манипулируют. А он во все это верит», — заключил Матвейчев.

Напомним, 29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источники сообщила, что «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе». Издание пишет, что материалы по «этой спецоперации» переданы СК, который должен дать процессуальную оценку «постановке».

В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом — в Венесуэле.

Тех россиян, с которыми удалось договориться, разделили на пять групп. Четыре из них должны были вылететь из Минска по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас. Билеты купили через фирмы, зарегистрированные на Украине.

Пока первая группа направлялась в Минск, билеты аннулировали, контракты были поддельными. В результате у граждан России не оказалось документов, доказывающих цель поездки.

Сенатор Алексей Пушков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Лукашенко искал предлог для обострения отношений с Россией. «И провокация СБУ в отношении наших граждан пришлась для него как нельзя кстати», — сказал он.