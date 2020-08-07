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Лукашенко сравнили с Буратино 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко — доверчивый человек и его намеренно запутывают в ситуации с арестом россиян в Минске, как Буратино в сказке. Об этом газете «ВЗГЛЯД» заявил политолог Олег Матвейчев.
Как сообщал «Рамблер», 29 июля власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России, обвинив их в попытке дестабилизации обстановки во время выборов президента. По словам Лукашенко, о перемещении диверсионной группы белорусские спецслужбы предупредили коллеги из Украины. При этом газета «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект», в который вовлекли россиян, для того, чтобы ухудшить российско-белорусские отношения.
По мнению политолога Олега Матвейчева, белорусский лидер, доверившись информации от украинских спецслужб, стал похож «на Буратино, которого любые лиса Алиса и кот Базилио способны провести».

«Внутри его администрации есть игроки, которые подсовывают ему всякие справки и пугают Россией. Кроме того, с Украины ему якобы «по дружбе» отправляют разную информацию, которой его запутывают», — подчеркнул он.

Политолог также высказал мнение, что «Лукашенко напели в уши, будто бы Запад признает его победу на выборах, если он обострит отношения с Россией».

«Лукашенко — запутавшийся человек, которым манипулируют. А он во все это верит», — отметил он.

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Политика , Видео , В мире , СНГ , Украина , Олег Матвейчев , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд" , Комсомольская правда , Минск
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