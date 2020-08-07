Как сообщал «Рамблер», 29 июля власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России, обвинив их в попытке дестабилизации обстановки во время выборов президента. По словам Лукашенко, о перемещении диверсионной группы белорусские спецслужбы предупредили коллеги из Украины. При этом газета «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект», в который вовлекли россиян, для того, чтобы ухудшить российско-белорусские отношения.

По мнению политолога Олега Матвейчева, белорусский лидер, доверившись информации от украинских спецслужб, стал похож «на Буратино, которого любые лиса Алиса и кот Базилио способны провести».

«Внутри его администрации есть игроки, которые подсовывают ему всякие справки и пугают Россией. Кроме того, с Украины ему якобы «по дружбе» отправляют разную информацию, которой его запутывают», — подчеркнул он.

Политолог также высказал мнение, что «Лукашенко напели в уши, будто бы Запад признает его победу на выборах, если он обострит отношения с Россией».