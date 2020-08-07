Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог объяснил, признает ли РФ итоги выборов президента Белоруссии 

ИА Regnum и ещё 1 20 минут назад
Признает ли РФ итоги выборов президента Белоруссии
Фото: РИА Новости
Есть серьезные вопросы по поводу того, признает ли Россия итоги предстоящих выборов президента Белоруссии. Об этом 7 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Россия не является участником избирательной кампании в Белоруссии и не будет таковой, — отметил он. — Признание или непризнание результатов этой кампании будет зависеть от того, насколько эти результаты будут признаны белорусским народом, насколько они будут легитимными. Все-таки присутствие российских наблюдателей в данной кампании минимально. И это тоже вызывает серьезные вопросы в части того, насколько мы можем признать результаты кампании».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что инцидент с задержанием 33 граждан России в Белоруссии инспирировали спецслужбы Украины.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
ИА Regnum: последние новости
Лукашенко: у меня напряженные отношения с Путиным Лукашенко: у меня напряженные отношения с Путиным В Крыму оценили порыв Лукашенко воевать за полуостров В Крыму оценили порыв Лукашенко воевать за полуостров Медведев пообещал властям Белоруссии «печальные последствия» Медведев пообещал властям Белоруссии «печальные последствия»
Политика , В мире , СНГ , Украина , Владимир Шаповалов , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Видео
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение