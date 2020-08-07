Признает ли РФ итоги выборов президента Белоруссии

«Россия не является участником избирательной кампании в Белоруссии и не будет таковой, — отметил он. — Признание или непризнание результатов этой кампании будет зависеть от того, насколько эти результаты будут признаны белорусским народом, насколько они будут легитимными. Все-таки присутствие российских наблюдателей в данной кампании минимально. И это тоже вызывает серьезные вопросы в части того, насколько мы можем признать результаты кампании».