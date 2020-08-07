Признает ли РФ итоги выборов президента Белоруссии

Есть серьезные вопросы по поводу того, признает ли Россия итоги предстоящих выборов президента Белоруссии. Об этом 7 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.
«Россия не является участником избирательной кампании в Белоруссии и не будет таковой, — отметил он. — Признание или непризнание результатов этой кампании будет зависеть от того, насколько эти результаты будут признаны белорусским народом, насколько они будут легитимными. Все-таки присутствие российских наблюдателей в данной кампании минимально. И это тоже вызывает серьезные вопросы в части того, насколько мы можем признать результаты кампании».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что инцидент с задержанием 33 граждан России в Белоруссии инспирировали спецслужбы Украины.