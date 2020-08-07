Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Le Point (Франция): Балканы — театр российского оппортунизма 

ИноСМИ 1 час назад
Россия умело разыгрывает карты на Балканах
Фото: РИА Новости
Балканы издавна считаются геополитической «линией разрыва». Именно там началась Первая мировая война. Ситуация с Югославией в апреле 1941 года ускорила войну СССР с Германией. Толчком к холодной войне стала доктрина Трумэна марта 1947 года, предполагавшая американскую помощь Греции и Турции. В период конфликтов в бывшей Югославии в 1990-х годах многие опасались возвращения к Первой мировой войне, а затем и холодной войне в свете российского решения поддержать Сербию. Сегодня Балканы называются Юго-Восточной Европой и, судя по всему, идут по пути интеграции в ЕС и НАТО. Как бы то ни было, регион считается «мягким подбрюшьем» Запада и во многом отличается от настроенного бороться с российской угрозой прибалтийского севера. Но что представляет собой российская угроза для юго-восточного фланга, которую рассматривает Димитар Бечев в работе «Россия в Юго-Восточной Европе»?
Довольно часто специалисты озвучивают геополитические (стремление России получить выход в Средиземное море) и геокультурные инварианты (Москва — Третий Рим, братство славянских и православных народов), а также исторические факторы (российская поддержка формирования Болгарии в XIX веке и Сербии в 1914 году). Димитар Бечев сомневается относительно такой общей интерпретации. По его мнению, отношения России с юго-востоком Европы (в том числе Турцией) объясняются оппортунизмом, беззастенчивым прагматизмом и игрой интересов. Он видит в этом не большую российскую стратегию, а умение Москвы умело разыгрывать карты (несмотря на то, что у нее мало козырей) и пользоваться слабостями Европы, будь то застой в политике расширения, кризис либерализма, новые авторитарные тенденции, греческий кризис и напряженность между Турцией и ЕС.
Давление
Во время войны в бывшей Югославии российское руководство не было безоговорочно на стороне Милошевича, а «российско-сербское товарищество» не следует преувеличивать. Тем не менее во время кризиса в Косове руководство попыталось показать, что Россия может вновь играть роль независимого полюса силы. Непреклонность сербов все же стала для него препятствием, и ему пришлось в итоге надавить на Белград, чтобы положить конец натовской операции в 1999 году. Балканские кризисы указали на пределы российских возможностей, но Москве не понравилось, что ее не раз ставили перед свершившимся фактом, в частности в том, что касалось независимости Косова.
В 2000-х годах Россия и Сербия переосмыслили свои отношения. Сербия, как и ее соседи по бывшей Югославии, пытается разыгрывать российскую карту против европейцев и привлечь российские инвестиции, не возвращая при этом Москве накопившиеся долги. Параллельно с этим Сербия и Черногория стремятся вступить в Евросоюз, который уже принял Хорватию. В 2017 году Черногория вступила в НАТО (Хорватия и Албания сделали это еще в 2009 году), несмотря на противодействие России. Автор видит в такой противоречивой политике наследие Тито, который умело лавировал между Западом и СССР. Сербия заявила о нейтралитете в 2007 году, но обнаружила, что Россия уже не так враждебно относится к независимости Косова с тех пор, как поддержала независимость Абхазии и Южной Осетии после войны в Грузии в 2008 году. Усиление напряженности после украинского кризиса в 2014 году обострило дилеммы. Сербия, Македония и Босния отказались поддержать санкции ЕС, но Запад пользуется российской угрозой, чтобы привлечь сраны региона на свою сторону.
В Болгарии Россия смогла воспользоваться традиционно хорошим отношением к себе, соперничеством в политике и коррумпированностью элиты, но все же отказалась от проекта газопровода «Южный поток». По ее мнению, она сделала слишком много уступок и вскоре поняла, что София действует как «вассал Запада». Что касается Румынии, то она давно опасается российских действий в соседней Молдавии. В конечном итоге София и Бухарест являются членами ЕС и НАТО, которая закрепляется на берегах Черного моря.
Уязвимость
Наконец, Греция и Кипр заигрывают с Россией с 1990-х годов не столько из-за исторических чувств, сколько в силу стратегических и торговых интересов. Россия выглядела как источник поддержки против Турции. Она могла сделать Грецию партнером в строительстве энергетической инфраструктуры и помочь ей финансированием в условиях долговой нагрузки и политики ЕС. Москва превратила Кипр в непрозрачную финансовую площадку. Но хотя Афины и Никосия выступают за пророссийскую политику на внутриевропейских переговорах, Россия практически никак не помогает им, когда они договариваются о чем-то с европейскими партнерами.
Несмотря на зависимость региона от российского газа, Россия не обладает такими же средствами экономического и финансового влияния, как Европейский союз, и не может предложить привлекательную модель. Как бы то ни было, она хорошо умеет пользоваться политическими проблемами и коррупцией благодаря СМИ и множеству местных «сообщников» во всех областях. Российская угроза пропорциональна европейскому кризису. В работе подчеркивается последняя из трех интерпретаций российской и советской внешней политики (наступательная, оборонительная, оппортунистическая) при том, что «жесткое» крыло Запада и России делает упор на первых двух. Поэтому беспокойство должна вызывать в первую очередь наша собственная слабость, которая создает условия для российского оппортунизма, а не рассуждения о возвращении холодной войны.
Пьер Гроссе (Pierre Grosser), преподаватель международных отношений в Парижском институте политических исследований
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Последние новости
Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования
Комментарии 5
Политика , Статьи , ЕС , НАТО , Болгария , Германия , Греция , Москва , Рим , Сербия , Турция , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Москва ответила Минску на выдачу россиян Украине
Москва ответила Минску на выдачу россиян Украине
Новости партнеров
Видео
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение