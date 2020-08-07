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Путин поздравил Александра Журбина с юбилеем 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Путин поздравил Александра Журбина с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем композитора, заслуженного деятеля искусств России Александра Журбина. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"В созданных Вами замечательных произведениях в полную силу проявились Ваш талант композитора и безупречный художественный вкус. Вам удается блестяще работать в самых разных музыкальных жанрах, стилях и направлениях, радовать публику интересными творческими находками", — говорится в телеграмме.

О композиторе
Александр Журбин является автором музыки к более чем 200 песням. Их исполняли Иосиф Кобзон ("Послевоенное танго"), Тамара Гвердцители ("Лошадка-жизнь"), Николай Караченцов ("Ради женщин"), Михаил Боярский ("Осенняя баллада"), Кристина Орбакайте ("Тучи в голубом") и другие известные артисты.
Музыка Александра Журбина звучит в нескольких десятках фильмов и сериалов. В их числе: "Все решает мгновение" (1978, режиссер Виктор Садовский), "Эскадрон гусар летучих" (1980, Станислав Ростоцкий и Никита Хубов), "Письма мертвого человека" (1986, Константин Лопушанский), "Московская сага" (2004, Дмитрий Барщевский), "Тяжелый песок" (2008, Антон Барщевский), "Странники терпенья" (2018, Владимир Алеников).
Автор книг "Как это делалось в Америке" (1999), "Композитор, пишущий слова" (2005), "Орфей, Эвридика и я" (2006), "Моя музыкальная жизнь" (2012), "О временах, о музыке и о себе" (2016).
Член Союза композиторов России, Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств.
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Комментарии 1
Политика , Другое , Иосиф Кобзон , Александр Журбин , Тамара Гвердцители , Кристина Орбакайте , Дмитрий Барщевский , Антон Барщевский , Николай Караченцов , Михаил Боярский , Никита Хубов , Виктор Садовский , Владимир Алеников , Константин Лопушанский , Владимир Путин , Станислав Ростоцкий
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