Путин поздравил Александра Журбина с юбилеем 

"В созданных Вами замечательных произведениях в полную силу проявились Ваш талант композитора и безупречный художественный вкус. Вам удается блестяще работать в самых разных музыкальных жанрах, стилях и направлениях, радовать публику интересными творческими находками", — говорится в телеграмме.

О композиторе

Автор книг "Как это делалось в Америке" (1999), "Композитор, пишущий слова" (2005), "Орфей, Эвридика и я" (2006), "Моя музыкальная жизнь" (2012), "О временах, о музыке и о себе" (2016).

Член Союза композиторов России, Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств.