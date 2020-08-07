«Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником» 

Первый президент России Борис Ельцин жалел, что выбрал своим преемником Владимира Путина. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту Дмитрию Гордону.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Гордон рассказал, что взял интервью у Лукашенко. Вчера он опубликовал его на своем YouTube-канале «В гостях у Гордона». В ходе беседы журналист спросил белорусского президента, понимает ли он, почему Ельцин выбрал своим преемником именно Путина.
«Я понимаю, но об этом говорить не буду», — ответил он.
Лукашенко объяснил это нежеланием влезать в отношения между Путиным и Ельциным. При этом он рассказал, что Ельцин очень часто сокрушался и жалел о том, что выбрал преемником именно Путина, а он, Лукашенко, его успокаивал.
Президент Белоруссии связал сожаления Ельцина с тем, что тот был властолюбивым человеком, а Путин — «тоже не подарок».
Ельцин рассчитывал, что Путин будет советоваться с ним во всем, а Путин не стал. По этой причине в отношениях между ними появились первые трещины. Например, Ельцин бесился из-за отказа Путина от военных баз на Кубе и во Вьетнаме.