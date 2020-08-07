«Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником» 

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Гордон рассказал, что взял интервью у Лукашенко. Вчера он опубликовал его на своем YouTube-канале «В гостях у Гордона». В ходе беседы журналист спросил белорусского президента, понимает ли он, почему Ельцин выбрал своим преемником именно Путина.

«Я понимаю, но об этом говорить не буду», — ответил он.

Лукашенко объяснил это нежеланием влезать в отношения между Путиным и Ельциным. При этом он рассказал, что Ельцин очень часто сокрушался и жалел о том, что выбрал преемником именно Путина, а он, Лукашенко, его успокаивал.

Президент Белоруссии связал сожаления Ельцина с тем, что тот был властолюбивым человеком, а Путин — «тоже не подарок».

Ельцин рассчитывал, что Путин будет советоваться с ним во всем, а Путин не стал. По этой причине в отношениях между ними появились первые трещины. Например, Ельцин бесился из-за отказа Путина от военных баз на Кубе и во Вьетнаме.