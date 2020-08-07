Польша, Литва и Украина намерены лишить Россию покоя

Anadolu (Турция) , мало шансов на успех, но потрепать нервы У нового объединения под названием «Люблинский треугольник», по мнению, мало шансов на успех, но потрепать нервы России он способен.

Литвы и На днях в Восточной Европе произошло чрезвычайно интересное событие. Министры иностранных дел Польши Украины провели встречу и объявили о создании объединения под названием «Люблинский треугольник» (Lublin Triangle). Официальная цель союза — развитие многогранного сотрудничества между сторонами в разных сферах, от безопасности до экономики, от туризма до торговли. Однако тот факт, что территории упомянутых стран когда-то входили в состав единого государства (Речи Посполитой), придает этому объединению и иные смыслы.

Латвии и Речь Посполитая, занимавшая место на исторической сцене с 1569 по 1795 годы, была одним из самых могущественных государств Европы, особенно в XVII веке. Помимо территорий Польши и Литвы, эта конфедерация включала также территории современных Украины, Белоруссии Молдавии . Как само это государство, так и Польша с Литвой по отдельности до объединения были злейшими врагами России. Однако борьба за господство в Восточной Европе завершилась победой России. Территории Украины и Белоруссии вошли в состав царской России, а Польша несколько раз подлежала разделу между Россией и европейскими странами.

С развалом Восточного блока и распадом Советского Союза эта борьба / конкуренция вспыхнула с новой силой. Польша перестала быть одной из стран — сателлитов Москвы , а остальные упомянутые государства провозгласили независимость. Сейчас, в то время как Москва пытается удержать бывшие советские республики рядом с собой, за исключением Прибалтики, с помощью различных интеграционных проектов и других внешнеполитических инструментов, Польша, член Европейского союза , делает все возможное, чтобы подорвать эти усилия России. Такие действия Польши получают поддержку и со стороны Запада, прежде всего США . Кроме того, Польша является главным лидером антироссийской линии в ЕС. Варшава снижает свою энергетическую зависимость от России, выступает против российских энергетических проектов, прежде всего газопровода «Северный поток — 2», выдвигает России разные обвинения относительно исторического прошлого.

Литва, еще один член вновь созданного союза, как и другие страны Прибалтики, после 1991 года не принимала участия ни в каких интеграционных проектах России и в настоящее время является членом НАТО и ЕС. А отношения Украины и России переживают самый напряженный период в своей истории. В этой связи тот факт, что все страны — члены объединения имеют напряженные отношения с Россией, указывает на то, что одной из его целей является проведение общей антироссийской политики. Правда, стороны этого никак не скрывают и отмечают, что будут сообща противодействовать политике России в первую очередь в сфере энергетических проектов.

Союз может не ограничиться тремя странами

Также обращает на себя внимание место, где было объявлено о создании «Люблинского треугольника». Министры иностранных дел трех стран встретились в польском городе Люблин. Этот город также считается местом основания Речи Посполитой. Интересен и выбор времени для такого объединения. В последнее время ЕС испытывает ряд проблем.

После Великобритании Нидерланды тоже начали обсуждать тему выхода из ЕС. Кроме того, процесс борьбы с коронавирусом нового типа (covid-19) также увеличил трещины надломил единство. Таким образом, создавая «союз в союзе» в период, когда ЕС занят многими разными проблемами, Польша рассчитывает в долгосрочной перспективе стать лидером объединения стран Восточной Европы. Более того, «Люблинский треугольник» тоже не ограничится тремя странами и обязательно будет стремиться к расширению. Географией, на которую может расшириться союз, считается Латвия, Молдавия и Белоруссия.

С другой стороны, «Люблинский треугольник» напоминает объединение «ГУАМ» (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия; в 1999-2005 годы Узбекистан тоже в него входил), которое было создано в 1997 году и одно время активно действовало. Наряду с многосторонним сотрудничеством между странами-участницами эта организация также преследовала цель отдаления от России. Но ГУАМ, так же как и многие другие региональные организации на постсоветском пространстве, исчерпала свою миссию. «Люблинский треугольник» попытается найти себе место в новой конъюнктуре и в этом контексте.

Ожидания стран-членов

Итак, каковы ожидания стран-членов от этого объединения? В случае если союз продолжит расширяться и сможет сохранить свое существование в долгосрочной перспективе, Польша получит возможность из «страны второго сорта» в ЕС превратиться в одного из лидеров Восточной Европы. Кроме того, Польша, сближаясь еще больше с Украиной, которая боролась с Россией на разных исторических этапах, усилит свое влияние здесь. А Украина с помощью Польши попытается добиться поддержки ЕС, которую она никак не может получить, членства в НАТО в процессе данной интеграции и большей поддержки Запада. Иными словами, Киев за счет этой платформы и членства двух других ее участников в ЕС и НАТО надеется как на расширение сотрудничества с этими организациями, так и на решение своих политических и экономических проблем.

Несомненно, создание такой платформы углубит сотрудничество между странами-членами, обеспечит им новый простор для действий. Однако добиться успеха по всем вопросам не представляется возможным. Более того, еще в 2009 году было создано военное объединение из офицеров этих трех стран, но все осталось на бумаге.

Хотя министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины утверждают, что они будут пытаться препятствовать реализации Россией совместных проектов с ЕС и новому сближению ЕС с Россией, даже в этом вопросе у созданного объединения почти нет шансов на успех. Поскольку последние препятствия, стоявшие перед «Северным потоком — 2», преодолены, и страны ЕС, руководствуясь своими экономическими интересами, намерены возродить сотрудничество с Россией. Более того, сама Варшава сегодня тоже переживает много проблем в ЕС. Иными словами, это образование не причинит еще большего вреда отношениям Москвы с ЕС и не внесет большого вклада в евроинтеграцию Украины. Аналогичный вывод можно сделать и применительно к НАТО. При нынешних проблемах расширение интеграции Украины с НАТО не кажется реалистичным. Страны «Люблинского треугольника», вне всякого сомнения, тоже осознают это. Однако даже в нынешнем состоянии это объединение способно лишить Россию покоя.

Может действовать России на нервы

Хотя с военной, экономической и прочих точек зрения «Люблинский треугольник» недостаточно силен, чтобы конкурировать с Россией и организациями во главе с ней, он может действовать Москве на нервы с помощью антироссийской пропаганды. Что еще важнее, этот союз усилит позиции Белоруссии и Молдавии в отношениях с Россией.

Хотя Белоруссия является постоянным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которому Россия придает большое значение, а Молдавия имеет статус наблюдателя в ЕАЭС, в отношениях Москвы с обеими странами наблюдаются взлеты и падения. А «Люблинский треугольник» может дать этим странам хороший шанс интеграции с ЕС в качестве альтернативы России. По крайней мере «Люблинский треугольник» пожелает включить и эти страны в свою «зону влияния».